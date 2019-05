Du Bloc au Parti dinosaure

L’ancien chef du Bloc québécois Michel Gauthier, qui a rejoint les rangs du Parti conservateur (PC), explique son choix en déclarant que le Bloc actuel n’est plus celui des Gilles Duceppe et de Lucien Bouchard. Malheureusement pour lui, le Parti conservateur actuel est bien toujours celui de Stephen Harper, dont le Canada s’est débarrassé avec soulagement en 2015, après ses 9 ans de travail de sape sur les plans environnemental, démocratique, scientifique et social. Et alors que des inondations exceptionnelles nous rappellent l’urgence d’agir face aux changements climatiques, le PC n’a pour seul programme environnemental que l’interdiction des déversements d’eaux usées dans les cours d’eau. On nous promet bien sûr un programme plus étoffé à l’approche des élections, ce qui en dit long sur l’improvisation et la sincérité de l’engagement environnemental du PC, un parti plus porté à favoriser les énergies fossiles en dépit de tout et jusqu’à ce que la planète nous emporte comme l’ont été les dinosaures.