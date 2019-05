Évolution historique

Elle est très brillante, cette juxtaposition de faits de 1934 et des victimes appréhendées du projet de loi no 21 établie par Dupuis-Déry. Elle serait même opportune si elle tenait compte d’un événement marquant survenu au Québec et qu’on a appelé la Révolution tranquille.

Cette étape importante de notre histoire a été notamment marquée par la volonté populaire de créer une distance réelle entre l’État et la religion (majoritairement catholique à l’époque). Cette orientation a, depuis, franchi plusieurs étapes, dont la modification du statut de notre système scolaire, jadis catholique/protestant, devenu anglophone/francophone.

Le projet de loi no 21 n’est que la plus récente mise en forme de cette orientation des années 1960, époque où, faut-il le rappeler, les membres de la communauté musulmane étaient fort peu nombreux. Et bien avant l’avènement de Khomeini en Iran (1979) et l’intensification (à coups de milliards) de la diffusion de l’islam rigoriste de l’Arabie saoudite.

Établir un étroit parallèle entre le Dr Rabinovich de 34 et les membres de l’islam d’aujourd’hui, comme le fait l’auteur de cet article, c’est manquer de perspective historique. On peut être en désaccord avec le projet de loi, mais on se doit de le situer dans un continuum historique. Le projet de loi no 21 n’est contre personne ni contre quelque groupe que ce soit. Il n’est que la dernière étape d’un cheminement remontant aux années 1960 et dont le sociologue Guy Rocher, qui appuie le projet, témoigne éloquemment.