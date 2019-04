Prêcher par l’exemple

Emplissant vaillamment des sacs de sable parmi des soldats, et sachant sans doute que les photos seraient parlantes, le premier ministre du Canada en profitait pour avertir que les inondations étaient désormais une réalité qui se répéterait de plus en plus souvent et qu’il faudrait s’y adapter.

Propos fatalistes, voire provocants, de la part de celui qui a pigé impunément dans nos impôts pour faire l’acquisition d’un pipeline et dont le bilan gouvernemental en matière d’environnement est tout sauf exemplaire.