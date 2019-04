Incitatifs au virage vert? Aidez donc les 18-30 ans, svp!

Sans entrer dans les détails, les incitatifs combinés des gouvernements provincial et fédéral atteindront 13 000 $ pour une voiture électrique de moins de 45 000 $.

Quelqu’un, quelque part, pourrait-il avoir la bonne idée de diriger ces incitatifs vers les jeunes adultes, ceux-là mêmes qui sont les plus militants pour la cause environnementale et qui seront aux premières loges, à la disparition des boomers, pour ramasser les pots cassés, pour autant qu’il reste des tessons ?

À ce chapitre, je fais totalement mienne la devise récente attribuée à l’artiste de rue Banksy : « À partir de maintenant, le désespoir prend fin et la tactique commence. » Que cesse donc pour de bon la plainte incessante à propos de tout, tous ces cris de fin du monde, et que des gestes concrets soient faits.

Je propose conséquemment aux gens qui sont en mesure d’agir de doubler (oui : doubler) les incitatifs financiers pour les 18-30 ans, ce qui leur permettrait d’envisager l’achat d’une première voiture neuve au prix de 20 000 $, à peu près, voiture qu’ils pourront conserver dix ans.

Avec cette mesure, j’aurais l’impression que mes impôts seraient utiles. Ils ne serviraient pas qu’aux plus nantis, capables de s’acheter une voiture « réduite » à 30 000 $, et ma propre empreinte carbone serait concrètement diminuée. Ma compagne et moi cherchons à trouver les sous pour que notre prochaine voiture soit électrique, mais un incitatif pareil permettrait au moins que ma fille puisse envisager d’en acquérir une.

Notons que, si tous les véhicules empruntant l’éventuelle 3e voie de Québec étaient électriques, le problème serait le stationnement (autre question importante), mais pas la pollution.

Merci aux décideurs de penser à aider les jeunes adultes, et vous les verrez revenir voter.