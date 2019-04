L’ami sournois

Les pétrolières voient poindre à l’horizon la fin de l’automobile à essence. Ce n’est pas grave ! Futées comme toujours, elles nous refilent depuis longtemps leur pétrole sous forme de plastique. Essayez, par exemple, d’aller à l’épicerie sans en ressortir avec un assortiment varié d’emballages en styromousse, polystyrène, polythène, Saran Wrap, plastique à usage unique, et j’en oublie sans doute. Même le bon vieux concombre et le modeste navet luisent fièrement dans leur emballage high-tech. Et pendant que les braves citoyens remplissent religieusement leurs bacs de récupération, notre bon ami le plastique, si pratique, si attrayant, se dirige tout doucement vers la mer qu’il empoisonnera avec les habitants qu’elle contient.

Bonne nouvelle au milieu de tout ce gâchis : la mairesse de Montréal, Valérie Plante, vient de nous annoncer que la Ville mettra sur pied une réglementation pour lutter contre cet empoisonnement collectif. Dans l’apathie générale du monde politique face à la catastrophe environnementale qui approche chaque jour un peu plus, cela fait du bien à entendre.

Espérons que cette nouvelle guérira de sa myopie somnolente le premier ministre François Legault afin qu’il puisse enfin « regarder ses deux garçons dans les yeux ». On se demande, d’ailleurs, si dans son esprit le rôle d’un politicien consiste surtout à gérer les catastrophes plutôt qu’à les prévenir.