Une supervision indue pour les «superinfirmières»

J’ai été choqué d’apprendre, dans un article du Devoir, que la rémunération des médecins pour la supervision des infirmières praticiennes spécialisées dépassera le salaire médian des Québécois et même le salaire des IPS se trouvant dans les six premiers échelons salariaux. Quel genre de supervision peut exiger une telle rémunération ?

Dans d’autres circonstances, ce modèle d’affaires très lucratif dans lequel un tiers impose un service afin de résoudre un problème inexistant s’appellerait un « racket de protection ». Or, dans ce cas-ci, cette forme d’extorsion fait deux victimes. L’infirmière hautement spécialisée à qui l’on impose une supervision dont elle n’a pas besoin. Et le citoyen, qui, en raison de la rémunération exponentielle des médecins, se voit privé de services dans des sphères qui touchent directement les déterminants sociaux de la santé : éducation, logement abordable, soins en santé mentale. Je ne peux faire autrement que d’y voir deux choses. D’une part, une absence de jugement ou d’épine dorsale de la part du gouvernement et de l’administration de la santé. D’autre part, un manque total de sens moral de la part des médecins et des associations qui les représentent.