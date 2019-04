J’ai suivi avec intérêt les divers reportages présentés au petit écran sur les inondations au Québec, et force est de constater que les scènes étaient parfois pour le moins saisissantes. J’ai aussi pu constater à quel point les Québécois pouvaient faire preuve d’une solidarité hors de l’ordinaire envers les sinistrés dans ces circonstances tragiques.

Toutefois, par-delà la qualité de ces reportages, je n’ai pu m’empêcher de remarquer la qualité des interventions de la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault. Bien que nous ayons déjà pu assister à certaines interventions de la part d’autres ministres de la Sécurité publique dans des situations antérieures semblables, j’ai été frappé par le calme et l’aplomb de la ministre et, surtout, par le contact personnel qu’elle a pu établir avec les sinistrés lorsqu’elle leur prodiguait, à la manière d’une « bonne mère de famille », ses conseils de prudence et de vigilance eu égard aux effets pervers de ces crues soudaines et dévastatrices.

Bref, la ministre Guilbault a su manier la main de fer dans le gant de velours, à savoir concilier la crédibilité liée à ses fonctions de ministre de la Sécurité publique avec l’empathie manifeste dont elle a fait preuve envers les sinistrés… Pour votre dévouement exemplaire envers ces milliers de personnes aux prises avec ces inondations déchaînées, merci, Madame la Ministre !