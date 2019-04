Pensée pour les sinistrés

En cette belle journée du lundi de Pâques, je pensais aux sinistrés des inondations qui se multiplient au Québec depuis plusieurs jours. La Journée de la Terre nous a rappelé les effets dévastateurs des changements climatiques. Nous sommes en train de vivre ce que plusieurs scientifiques prévoyaient depuis de nombreuses années.

Alors que je profitais du beau temps à l’extérieur, j’ai vu un arbre se faire abattre, des autos et des motos pétaradaient à qui mieux mieux et les déchets jonchaient nos rues et nos terrains. Il m’est venu alors cette image des manifestants du Jour de la Terre qui tournaient en rond, symbole de notre laisser-faire en matière environnementale. En effet, comment ne pas trouver la situation ironique, voire pénible et choquante, lorsqu’on constate que des personnes vivaient une situation difficile, dont un bon nombre aux prises avec des inondations à répétition provoquées par les changements climatiques, et tout à côté l’insouciance des gens qui coupent un arbre (qui joue un rôle si essentiel dans l’équilibre de la vie sur la planète, en particulier pour les humains), l’irresponsabilité des automobilistes qui modifient leur véhicule pour faire le plus de bruit possible (aucun souci pour l’environnement ni pour la pollution sonore qu’ils nous imposent !) et l’inconscience de certains qui jettent leurs déchets par terre (il s’est construit récemment un restaurant rapide pas très loin de chez nous et nous sommes témoins de l’augmentation de la saleté qui s’accumule dans notre quartier…).

Si nous sommes vraiment sérieux (ce dont je doute étant donné ce que je viens de vous décrire…), il nous faudra déployer beaucoup d’efforts en modifiant notre manière de vivre et nos mentalités pour observer un réel impact sur les changements climatiques et l’environnement. Nous avons un énorme défi devant nous. Il faut nous y attaquer sans plus tarder. Sinon, nous tournerons en rond jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Et ce moment catastrophique pourrait se produire plus rapidement qu’on le croit.