Lundi, 22 avril, il fait un temps magnifique, les fonctionnaires bénéficient d’une journée de congé tout comme les étudiants, et c’est le Jour de la Terre. Une marche autour du parlement aura lieu. Les journaux nous ont appris que Québec a fait appel à l’armée pour venir en aide aux mêmes personnes qui année après année pataugent dans les mêmes zones inondables, que le metteur en scène Dominic Champagne, instigateur du pacte signé par plus de 270 000 personnes, se heurte au manque de volonté politique, mais que le projet de liquéfaction de gaz naturel Énergie Saguenay est vu d’un bon oeil par la CAQ.

Ils nous rappellent aussi régulièrement que les scientifiques du GIEC nous préviennent qu’à partir de 2030, des réactions en boucle risquent d’amplifier les catastrophes écologiques. J’ai à faire chez Archambault, le centre d’achat est bondé. Au retour, j’en profite pour faire un détour par la colline Parlementaire. Toutes les générations sont représentées à la manifestation. J’ai lu que 5000 personnes y participaient. La moitié me semble un nombre plus réaliste. On fonce à pleine vapeur dans le mur.