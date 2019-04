Laissons respirer les rivières

Il peut être désagréable de porter un corset, mais porter un corset en courant un marathon relève de l’impossible. Au même titre, nous avons imposé, au courant des dernières décennies, des corsets à nos rivières : nous les avons redressées, enserrées dans des berges enrochées. Nous avons détruit les plaines inondables et les milieux humides riverains. Nous avons déboisé, remblayé leurs rives et bâti sur celles-ci. Les rivières n’ont plus de place pour respirer.

Rivière Richelieu, rivière des Prairies, rivière des Mille-Îles : de nombreuses rivières courent périodiquement des marathons. Cette année, encore une fois, de nouvelles rivières sortent de leur lit. L’histoire se répète : nous devons nous rendre à l’évidence que de tels corsets ne sont pas adaptés à nos rivières.

Or, nos rivières ont besoin d’espace pour respirer : leurs rives bougent et leur lit déborde périodiquement. Les milieux riverains sont d’ailleurs nécessaires pour recueillir les eaux des crues et en dissiper leur énergie : ce sont des protections contre les inondations bien plus efficaces que les sacs de sable. Ces milieux riverains représentent d’ailleurs des sites de qualité pour la biodiversité et pour les citoyens. En les préservant, nous investissons dans la pérennité de nos infrastructures à risque ainsi que dans notre qualité de vie. Cependant, plusieurs de nos décideurs n’ont pas compris cette leçon, la perspective de nouvelles sources de revenus via les impôts fonciers étant trop alléchante.

D’autres ont compris cette nécessité. C’est le cas, notamment, de notre voisin du sud, le Vermont, qui cartographie des espaces de liberté des rivières à l’aide d’études géomorphologiques. Les municipalités adoptent ces cartes afin de protéger les milieux riverains pour que les rivières puissent profiter de son espace vital. Cette approche a été adoptée après le passage de l’ouragan Irène, qui avait laissé d’importants dommages à leurs infrastructures. Doit-on attendre d’autres catastrophes avant d’agir ?

Par le passé, nous avons trop souvent tenté de contraindre la nature à nos besoins. Les inondations des derniers jours démontrent, encore une fois, que c’est un combat vain. Les décideurs doivent revoir nos façons de faire, afin que ce soit nous qui nous adoptions à la nature. Chaque mètre carré redonné à nos rivières nous permettra d’économiser en sacs de sable. Laissons nos rivières respirer, il s’agit d’un enjeu de sécurité publique.