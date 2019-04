Le foulard plutôt que la toile!

Le projet de loi 21 essaie d’apporter une solution à un problème qui n’existe pas. En effet, il n’y a pas d’atteinte à la laïcité de l’État actuellement au Québec, et ce ne sont pas les femmes voilées qui sont une menace pour nos droits collectifs et notre « affirmation nationale ».

Par ailleurs, ce projet de loi n’apporte aucune solution à des problèmes très réels et criants qui menacent sérieusement la consolidation de notre projet identitaire pour le Québec. Par exemple, comme le soulignait si bien monsieur Alain Saulnier dans son analyse parue dans Le Devoir du 19 avril 2019, ce sont « les géants du Web et l’impérialisme culturel américain » qui sont la vraie menace pour notre langue et culture et qui devraient nous faire trembler de peur.

À force de « zoomer collectivement » sur le foulard, on ne voit plus la toile.