Hommage à Notre-Dame de Paris

Chère cathédrale Notre-Dame de Paris, tu as maintenu le phare pendant près de 1000 ans ! Passé au travers de tant d’épreuves historiques et touché le coeur de tant d’êtres qui ont gravité autour de toi et en ton sein.

Je suis à la fois loin de toi et proche de toi. Je demeure sur un autre continent, mais mes origines anglo-normandes me rapprochent de toi. D’ailleurs, un grand écrivain français et homme politique, Victor Hugo, qui s’était exilé entre autres à Guernesey, a écrit en ton honneur Le bossu de Notre-Dame.

À la suite de ce terrible braisier, espérant que l’être humain prendra conscience non seulement de sa fragilité en tant qu’être vivant, mais aussi de l’importance de la fragilité de grands monuments que l’homme, parfois, prend un vilain plaisir à reconstruire avec fourberie et omet de préserver leur mémoire.

Fort heureusement, qu’il y a des êtres au sein même de ta patrie ainsi que dans d’autres lieux qui ont ce grand dessein de retrouver leur être cher, toi, pour te faire rejaillir de tes cendres comme une magnifique fontaine avec ses richesses à la fois historiques et architecturales.

Lorsque l’on perd un être cher, on a l’impression de tomber dans un puits sans fond. Une partie de son soi n’existe plus. Il est fort difficile de pouvoir toucher sa chair et sentir son allégresse.

Mais avec la grâce de ta grandeur, de ta puissance intérieure, chère cathédrale, tu resteras toujours la doyenne privilégiée au sein de nos coeurs qui continueront de vibrer à l’unisson pour entendre, de nouveau, mais d’une autre façon, ta voix angélique qui résonnera au travers de tes charmantes rosaces et de nos âmes.