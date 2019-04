Il faut revoir les règles régissant la diffusion en français par la radio publique et certaines émissions de variétés diffusées à la télé. En effet, trop c’est trop. Comme on peut le constater, ouvrez la radio à une station soi-disant francophone et écoutez bien ce que vous entendez : 7 à 8 fois sur dix, il s’agit de chansons qui n’ont rien de francophone.

La même chose se vérifie par exemple à l’émission La voix, où une très grande partie des chansons sont serinées en anglais.

On me dira que c’est normal, mais je suis d’avis contraire. Faut-il s’étonner que nos jeunes soient enclins à chanter en anglais ? Ils sont le miroir de ce que la réalité leur projette quotidiennement ou que leur font entendre les médias. Voilà leur réalité par mimétisme.