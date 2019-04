Les grands esprits Le bien commun n’est pas dans le communautarisme religieux, ni dans une loi matraque pour protéger une base électorale. « Le futur citoyen finira probablement par prendre position, sans doute fermement. Il connaît la différence entre une adhésion inconditionnelle à une doctrine […] et une conviction solide, sans doute, mais en droit révisable. » Normand Baillargeon, chroniqueur au Devoir.« L’identité dans les sociétés postmodernes est complexe. Elle est mouvante, éclatée, en reconfiguration perpétuelle. Elle ne peut se résumer à cet immuable ensemble de caractéristiques et d’expériences communes sur lequel fantasment les tenants du conservatisme identitaire. » Brian Myles, directeur du Devoir. Quand au hasard des éditions d’un journal, les grands esprits se rencontrent, pour recomplexer l’ignorance, l’intolérance et l’obscurantisme, c’est l’ensemble de la société qui est prise à témoin. Marcel Lapointe Jonquière, le 15 avril 2019