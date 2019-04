La mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui se dit préoccupée par le projet de loi sur la laïcité, a affirmé : « À Montréal, on vit très bien avec toute cette diversité. »

Qui a dit qu’il y avait un problème là ? Le projet de loi sur la laïcité est applicable pour certains employés de l’État, durant leurs heures de travail. Point.

Cela n’a rien à voir avec « la diversité de Montréal »…

On dit qu’il faut éviter les amalgames et les généralisations, mais ça serait intéressant que les leaders politiques de toutes les idéologies et de tous les ordres, y compris municipal, montrent l’exemple.