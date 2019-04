Le port de symboles, signes et vêtements religieux par les enseignants

Me permettrez-vous de dire que je ne suis pas d’accord avec l’affirmation suivante de l’éditorialiste Brian Myles : « L’interdiction du port de signes religieux chez les enseignants est de trop » (13 avril 2019) ?

Dans les sociétés qui adhèrent à des documents fondamentaux comme la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Charte canadienne des droits et libertés, est-il exact qu’il est permis aux citoyennes et aux citoyens de nier l’existence de dieux, de ne pas croire aux mêmes dogmes que leur voisin, de penser que les religions et les sectes ne sont pas infaillibles, de ne pas être d’accord avec toutes les paroles et avec toutes les actions des religions ni avec celles d’hommes et de femmes de ces religions ? Si c’est exact, il serait logique que l’État s’interdise d’obliger les parents à accepter que leurs enfants écoliers ou écolières passent des heures, cinq jours par semaine, de septembre à juin, avec des enseignants manifestant, par un symbole, un signe ou un vêtement, leur appartenance à une religion, qu’importe ce qu’est cette dernière, qu’importe qu’elle soulève ou non des contestations dans la société.