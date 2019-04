Appui de la position éditoriale du «Devoir» sur le projet de loi 21

Monsieur Brian Myles,

Merci pour vos éditoriaux, dont j’apprécie l’équilibre.

À propos du projet de loi 21, vous signez au nom du Devoir. Je voudrais être aussi confiant que vous. C’est beau le dialogue, mais soyons pratiques et réalistes.

Quand je pense que durant les années 1960 et surtout 1970, nous, les prêtres, les religieux et les religieuses, avons tous enlevé nos soutanes (et même nos cols romains), nos robes et nos cornettes, comment voulez-vous que nous ne soyons pas d’accord avec le projet de loi 21 ? Certains, certaines ont épinglé un tout petit logo de leur état sur leur veston ou leur robe laïque comme le permet le projet de loi caquiste.