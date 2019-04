Curieuse leçon

Le maire de Hamstead, M. William Steinberg, a qualifié de raciste le projet de loi 21 relatif à la laïcité de l’État, allant jusqu’à parler de « nettoyage ethnique » (« pacifique », ajoutera-t-il plus tard !). Belle leçon d’histoire pour mes enfants et mes petits-enfants, qui pourront se dire que, après tout et s’ils ont bien compris M. Steinberg, les génocides des juifs, des Bosniaques ou des Tutsis, entre autres, n’étaient pas si graves que ça, pas plus graves en tout cas que l’interdiction de porter des signes religieux pendant les heures de travail à l’école ou ailleurs dans la fonction publique.