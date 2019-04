«Chum politique» et toponymie

Le 5 avril, dernier, le GIRAM a signifié à la Commission de toponymie du Québec son opposition à la proposition du ministre Bonnardel d’attribuer le nom de l’ex-chroniqueur politique Jean Lapierre à un important tronçon de l’autoroute 10. Nonobstant l’affection que l’on peut porter au personnage, l’organisme s’inscrit en faux contre une telle proposition en invoquant les règles largement reconnues ici et ailleurs dans le monde en matière de toponymie. Pour être durable dans le temps, un toponyme doit puiser dans le patrimoine historique et mémoriel d’une collectivité.

S’il faut nommer ou renommer une section de l’autoroute 10, nécessité par ailleurs non démontrée, l’organisme demande pourquoi ne pas prendre en considération que les femmes, qui représentent 52 % de la population du Québec, sont absentes dans l’univers de la toponymie des grandes voies de communication.

À cette fin, il propose à la Commission de puiser parmi cinq noms de femmes ayant significativement marqué l’histoire du Québec.

Mais au-delà de cette considération, il faut soulever le caractère inconvenant et déplacé de l’initiative du ministre Bonnardel. Un ministre des Transports peut-il de la sorte profiter de son statut politique de ministre pour saisir directement la Commission de toponymie en vue de faire attribuer le nom d’un « chum politique » et d’un ami personnel à une importante autoroute ? La question mérite d’être soulevée ; c’est ce que nous faisons.

« C’était vraiment un ami, une amitié où on mangeait ensemble à Noël avec nos conjointes. Quand il descendait à Québec, il m’appelait. On ne se parlait pas tous les jours, mais on avait la chance de jouer au golf l’été ensemble, souper, se parler de nos vacances qui s’en venaient, avec nos conjointes. Ce n’était pas juste le chum politique, c’était plus que ça ». (Le Journal de Montréal, 29 mars 2016).

Le Code d’éthique de la Commission de toponymie est explicite : « Le membre de la Commission doit, dans l’exercice de ses fonctions, prendre ses décisions indépendamment de toute considération politique partisane. » Un tel principe ne devrait-il pas également inspirer un ministre quand il est question de toponymie ?