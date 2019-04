Vitraux de maisons anciennes

Quiconque se promène à pied dans les rues du Plateau Mont-Royal ou de Rosemont-La Petite-Patrie pourra observer de nombreuses maisons dont les fenêtres à guillotine d’origine sont pourvues de vitraux.

Ces vitraux caractérisent des maisons construites entre la fin du XIXe siècle et 1945 ; les maisons plus récentes en sont presque toujours dépourvues. Les rénovations et aléas de toutes sortes ont entraîné la disparition de nombreuses fenêtres d’origine, qui ont été remplacées par des fenêtres plus pratiques (pas toujours !) et peu coûteuses à réparer, ou plus à la mode du jour.

Ces vitraux de fenêtres sont assez variés. Certains ne comportent que des droites et sont plutôt simples, d’autres sont plus complexes. Plusieurs sont très beaux et certains sont de petits chefs-d’oeuvre. Ils contribuent au charme de certaines rues de Montréal. (Le quadrilatère limité par les rues Beaubien, Iberville, Saint-Zotique et Des Érables dans Rosemont est un endroit idéal pour observer plusieurs beaux exemples de vitraux quelquefois très complexes.)

Ce patrimoine populaire quelque peu négligé mériterait d’être protégé au moins en partie et il serait probablement souhaitable qu’on fasse un répertoire des différents styles de vitraux utilisés autrefois.

Il est triste de voir ces magnifiques vitraux remplacés par de banales fenêtres qui se veulent modernes.