Un lien indirect et insultant

Madame Émilie Nicolas, dans sa chronique publiée dans Le Devoir, du 4 avril 2019, nous fait un long préambule où elle nous entretient sur des régimes totalitaires de certaines époques, en Chine, au Myanmar et dans l’Allemagne nazie.

Ensuite, madame Nicolas amène sur la table le sujet de la loi sur la laïcité, proposée par le gouvernement Legault.

Cette manoeuvre, empreinte d’amalgames désolants, discrédite l’auteur et insulte les victimes de l’Holocauste et des autres régimes inhumains de notre histoire.

En effet, créer un lien, même indirect — et même si cela ne correspond pas aux intentions de l’auteure — entre ces régimes sanguinaires et la loi du gouvernement caquiste, c’est déraisonnable, et, je le répète, insultant pour les victimes de ces régimes meurtriers.

La réponse d’Émilie Nicolas

Vous connaissez l’histoire du MS St. Louis ? Le navire a transporté 900 réfugiés juifs jusqu’au port d’Halifax en 1939, mais on leur a refusé l’entrée au pays. La grande majorité d’entre eux sont morts dans les camps de concentration une fois forcés de retourner en Europe — notamment à cause de l’antisémitisme canadien. Est-ce qu’il y a eu un régime nazi au Canada ? Non. Mais l’intolérance d’ici peut exacerber la violence ailleurs en empêchant les victimes de fuir. À l’époque comme maintenant. Tel était, et tel est toujours, mon propos.