Révisez vos livres d’histoire, Monsieur Steinberg!

Dans cette langue d’adoption qui est devenue vôtre, vous avez utilisé des termes qui devraient vous faire rougir de honte, avec un nom et un âge qui ne vous donnent aucune excuse au regard de l’histoire du XXe siècle. Nettoyage ethnique ? Pour oser dire ouvertement de telles infamies face à un gouvernement élu démocratiquement, qui plus est au regard de vos fonctions d’élu, considérez-vous chanceux, en tant que membre de la communauté anglophone, de vivre dans une province où la liberté d’expression n’est pas celle des francophones hors province. Comme c’est le cas pour beaucoup trop d’immigrants, l’histoire du Québec et de son peuple […] ne vous a sans doute jamais intéressé. De l’histoire ancienne, direz-vous, mais c’est justement en raison de cette historicité que le peuple du Québec a réussi contre vents et marées à survivre et à prendre conscience, depuis la Révolution tranquille, de l’importance de la laïcité. Nettoyage ethnique ? Vous insultez des millions de victimes !

Le Québec a connu sa période d’obscurantisme où l’Église venait s’immiscer jusque dans la chambre à coucher du peuple. Il aura fallu une véritable prise de conscience pour se débarrasser de tout signe religieux et ne plus être sous son emprise.

Vénérer un dieu n’a nul besoin d’être exhibé sur la place publique. On le garde pour soi et chez soi. Pas au-delà.