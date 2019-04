Le compromis exige d’être deux

Selon Francine Pelletier (« La tour de Babel », 3 avril 2019), le projet de loi sur la laïcité aurait pour effet de « travestir les principes garantis par les chartes ». Le discours de Mme Pelletier, comme celui de bien d’autres, tient les droits individuels pour des absolus. Or, ils n’en sont pas. Même pas selon les chartes.

Pour mettre fin au débat sur la laïcité, il faut reconnaître cela et il faut simplement que les deux camps acceptent de faire un compromis. Pour la majorité — et il me semble ici que cette majorité est composée non pas uniquement de francophones de souche, mais de francophones, d’anglophones et de citoyens et citoyennes d’autres origines —, ce compromis consiste à accepter la présence de signes religieux ostentatoires partout dans l’espace public, sauf dans les lieux de travail pour certaines catégories d’employés. Voilà le compromis que fait cette majorité, et il est très important.

Et que fait la minorité ? Elle refuse quelque compromis que ce soit : nos droits sont des absolus et les chartes vous interdisent d’y toucher. Bien sûr, le projet de loi sur la laïcité crée une entorse à la liberté de religion, quoi qu’en dise François Legault, mais il s’agit d’une entorse mineure. Le seul compromis qui est demandé à la minorité, c’est que certains de ses membres s’abstiennent de porter des signes religieux ostentatoires sur leur lieu de travail, c’est-à-dire qu’ils acceptent cette légère entorse à leur liberté de religion.

Cette demande de la majorité n’exprime aucune « angoisse viscérale ». Tant que les croisés des droits individuels absolus continueront de réfléchir en ces termes, il n’y aura aucune issue à ce débat.

La réponse de Francine Pelletier

Bien d’accord que les droits fondamentaux ne sont pas « absolus ». Seulement, comme le rappelait Gérard Bouchard récemment, « la restriction ou la suppression d’un droit fondamental n’est admissible que si elle s’appuie sur un motif d’ordre supérieur reconnu par les tribunaux ». Or, ce motif n’existe pas. Il ne sévit aucune crise actuellement au Québec qui mériterait d’être présentée devant un juge. N’est-ce pas précisément pourquoi le gouvernement Legault invoque la disposition de dérogation ? Pour empêcher que les tribunaux l’obligent à repenser sa loi. Loin d’être « mineure », l’entorse causée ici est grave puisqu’elle malmène les fondements mêmes de la démocratie.