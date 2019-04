Un unilinguisme gênant!

L’ex-procureure générale et ancienne ministre de la Justice du Canada, Jody Wilson-Raybould, qui vient d’être expulsée du caucus libéral par Justin Trudeau, accomplissait ses tâches en utilisant qu’une seule des deux langues officielles du Canada, soit l’anglais évidemment. Elle était et demeure encore unilingue anglaise, il va de soi. C’était et ça demeure inacceptable. Juste pour cette raison, elle ne méritait pas de demeurer en poste.

Et malheureusement, il se trouve d’autres hauts gradés unilingues anglais du gouvernement canadien. Au moins, Mélanie Joly parle les deux langues couramment. Et voilà bien le propre des francophones du Québec qui se retrouvent au Parlement : ils et elles s’expriment pour la plupart dans les deux langues. Serions-nous presque les seuls à respecter nos semblables d’un océan à l’autre ?

Et quand avez-vous entendu la dernière fois un Québécois dire à un touriste ontarien de passage au Québec : « Désolé, je ne parle pas anglais » ? Plutôt rarissime, n’est-ce pas ! Mais un touriste québécois de passage en Ontario se fera dire à qui mieux mieux : « Sorry I don’t speak french. » Quand on y pense le moindrement : ça fait un peu pitié, et c’est vraiment gênant à constater !