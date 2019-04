Taxis réformés: et les usagers, eux?

Dédommager les chauffeurs de taxi à qui on apprend froidement que leur permis ne vaut plus rien, c’est la moindre des choses, et une compensation raisonnable n’est pas celle proposée par le ministre Bonnardel, qui les condamne à la misère noire et, possiblement, on l’a vu récemment, à poser des gestes désespérés.

Mais est-ce que quelqu’un au gouvernement du Québec pense aux usagers, et particulièrement aux personnes âgées qui prennent le taxi au moins à l’occasion et qui n’ont pas les moyens de payer les tarifs exponentiels facturés par les chauffeurs d’Uber et les autres vautours du même acabit ? Sûrement pas le ministre Bonnardel ni même le premier ministre Legault, qui se mettent carrément à genoux devant ces entreprises.

Aucune pitié pour les gens peu fortunés qui doivent prendre un taxi aux heures ordinaires ou achalandées (notion très élastique) : qu’ils marchent, prennent un transport en commun — parfois inexistant et très souvent en panne — ou qu’ils restent chez eux ! Car facturer trois fois plus que maintenant pour une course en taxi, on appelle cela du banditisme légalisé.