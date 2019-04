Climat: on se trompe de cible

Jusqu’à présent, les mouvements écologistes ont eu tendance à s’en prendre aux grandes industries de production, comme les pétrolières, les minières, les fabricants automobiles, etc. Or, on semble oublier le fait que la production n’est qu’une réponse à la demande des consommateurs, et que ce sont eux qui, par leur choix de consommation, peuvent faire augmenter ou diminuer la production.

Pour réduire la pression sur les ressources limitées de la planète, il faut simplement réduire la consommation. Je soupçonne toutefois que nos dirigeants sont bien conscients de cette piste de solution, mais qu’ils la mettent de côté parce qu’une telle doctrine irait directement à l’encontre du système capitaliste, lequel doit absolument se nourrir d’une consommation toujours croissante. Et si on pouvait concilier les deux objectifs ? Si on diminuait la consommation de biens et qu’on encourageait la consommation de services ? Clairement, la fabrication de biens est plus exigeante en ressources que la livraison d’un service ; en outre, les biens doivent être transportés, distribués, et on doit ensuite en disposer. Un service n’a aucun de ces inconvénients. Pour mettre en place une telle politique, on pourrait ajouter une taxe sur tout bien fabriqué, et réduire de façon équivalente la taxe sur les services ; on devrait aussi renforcer la réglementation sur l’obsolescence programmée, et obliger les fabricants à produire des biens qui peuvent être réparés.

Cette approche aura sûrement des impacts importants partout dans notre société, mais l’inaction sera fatale pour la race humaine. Tous ces jeunes qui sont sortis dans la rue le 15 mars dernier, partout dans le monde, ont raison d’appeler nos dirigeants à prendre cet enjeu avec beaucoup plus de sérieux qu’ils ne l’ont fait jusqu’à présent.