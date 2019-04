Bonis toxiques pour les agronomes

Qui dit le retour du printemps, dit le retour des pesticides. Comme on le sait déjà, le Québec a enfin décidé de mettre sur pied une commission parlementaire sur les pesticides qui consiste principalement à mesurer leurs effets néfastes sur la santé publique et l’environnement. Il était plus que temps que le Québec réglemente l’utilisation de pesticides auprès des agronomes. Et peut-être réussira-t-il à diminuer la contamination de nos aliments causée par ces producteurs de pesticides qui ne pensent qu’à leurs propres intérêts.

Une récente enquête ordonnée par l’Ordre des agronomes du Québec sur les pratiques de rémunération des agronomes a permis de découvrir que 80 % des entreprises qui vendent des pesticides pratiquent des formules incitatives en offrant des bonis, des primes, voire des commissions en plus de leur salaire. Il s’agit d’une forme de corruption de grande ampleur, d’ailleurs contraire à leur code de déontologie, puisqu’ils recommandent souvent plus que nécessaire.

En plus d’être une pratique illégale, elle va même nuire à l’image de leur profession. Si la commission parlementaire n’adhère pas sérieusement à cette pensée, cela entraînera l’appauvrissement majeur des agriculteurs québécois, dû à une surprescription faite par les agronomes. Cela ne va pas seulement affecter nos agriculteurs, mais sans aucun doute tous nous toucher de manière significative. Trop de pesticides engendreront de graves conséquences sur notre santé et notre environnement, voire une détérioration de nos terres.

Jusqu’où irons-nous, pour satisfaire nos propres intérêts ?