Les chauffeurs de taxi ont joué le jeu

Selon Aristote et saint Thomas d’Aquin, la justice, c’est de rendre à chacun ce à quoi il a droit.

Les propriétaires de permis de taxi ont honnêtement joué le jeu. Un jeu établi et arbitré par le gouvernement. Un gouvernement qui a perçu des taxes proportionnées au montant des transactions effectuées sous l’égide de la Commission des transports du Québec.

C’est bien beau de dire aujourd’hui qu’un permis de taxi, ça ne vaut pas 200 000 $ et qu’il y a eu « surenchère ». Mais tous ceux qui ont pris un taxi depuis quatre ou cinq ans étaient bien contents d’avoir ce service à leur disposition. Or, 200 000 $, c’était le prix à payer il y a quatre ou cinq ans pour être en mesure d’offrir ce même service. Naturellement, le chauffeur de taxi qui achète un permis prend un risque qu’il doit assumer. Son investissement peut gagner ou perdre de la valeur selon les fluctuations du marché. Mais avec le projet de loi Bonnardel, il ne s’agit pas de fluctuation ni même de modification du marché, mais bien plutôt de l’abolition arbitraire du marché puisque dorénavant, il ne sera plus nécessaire de détenir un permis pour opérer un taxi et qu’en conséquence, les permis acquis ne valent plus rien.

En fait, c’est de l’expropriation. Il peut arriver que le bien commun exige une expropriation. Je ne crois pas que ce soit le cas ici, voyant dans l’« uberisation » de l’économie et de la société quelque chose de néfaste. Une chose est sûre cependant. Si on exproprie, on doit le faire avec équité.

Il y a fort à parier que les tribunaux donneront raison aux propriétaires de permis de taxi et obligeront le gouvernement à plus de justice.