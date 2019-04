Deux remarques concernant la laïcisation de l’État

On pense — à tort, à mon avis — que le symbole religieux apparent correspond à une absence de neutralité dans les rapports interpersonnels (d’autorité ou non). Cela étant dit, dans le monde des affaires, l’apparence de conflit d’intérêts est tout aussi importante que le conflit avéré ou non (et doit être dénoncée). Peut-être que ce qui importe ici aussi est l’apparence de non-neutralité plus que sa réalité.

Selon moi, l’État laïque ne s’oppose ni aux différentes religions ni à la foi ; il met en cause les représentations des religions (dans des contextes donnés). Lorsqu’une religion interdit au croyant le retrait ou l’absence (ponctuelle ou non) d’un signe extérieur d’appartenance — alors qu’il n’y a rien de plus intime, de plus intérieur que la foi —, le problème se trouve peut-être dans la religion.