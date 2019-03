Il est temps de se mobiliser

Le dimanche 24 mars a eu lieu la Journée internationale pour la lutte contre la tuberculose.

Grâce à Franck Potwora, le mat du Stade olympique a été éclairé en rouge pour l’occasion. Nous sommes un groupe de citoyens qui a voulu souligner par une photo devant le Stade l’importance de cette maladie méconnue qui, chaque jour, tue plus de 4000 personnes dans le monde.

Justement, cette année, le fonds mondial a besoin que l’on reconduise ses fonds pour les quatre prochaines années.

Cet organisme assure la prévention, le dépistage et le traitement des trois maladies suivantes, qui sont parmi les dix maladies les plus mortelles au monde : la tuberculose, le paludisme et le VIH. Le fonds mondial, depuis sa création, a contribué à sauver 27 millions de vies. Cette année, le fonds mondial cherche à obtenir 14 milliards, mais cette somme ne permettra que de maintenir les structures en place sans augmenter les effectifs.

Sachant que les États-Unis sont peu enclins à renouveler leur participation au fonds mondial, nous demandons au Canada une participation accrue à hauteur de 1 milliard de dollars. Cette somme peut sembler importante, mais elle ne représente que 5,5 % de la somme minimale à amasser. Si les pays donateurs n’augmentent pas leur contribution, les sommes déjà investies n’auront servi à rien. Faut-il rappeler que pour chaque dollar américain investi, ce sont 19 $US en gains sanitaires qui sont économisés ?