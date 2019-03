Remarquables Petits Chanteurs

Lors d’un bref séjour à New York, au cours d’un voyage organisé par la SPPQ, on est entré dans un bâtiment au moment d’une répétition chorale d’enfants. D’un seul coup, plus rien d’autre n’existait autour de nous que ces voix, cette élévation hors du temps qui prenait tout l’espace.

J’aimerais qu’on m’explique en détail cette décision qui a été prise, par la Commission scolaire de Montréal, de retirer les Petits Chanteurs du Mont-Royal du collège Notre-Dame alors qu’ils méritent toute notre reconnaissance. Un travail remarquable pour un résultat remarquable.

Et on craint de perdre notre langue, notre culture ? Je ne crois pas qu’ils seraient traités de la sorte chez les Anglos. Alors oui, nous disparaîtrons, j’en suis certaine, et nous, les Québécois francophones, en serons les seuls responsables. Toute la place aux vedettes de la télévision, presque aucun soutien à nos artistes, dans tous les domaines, voilà notre réalité ! Voilà le Québec d’hier et d’aujourd’hui ! Jealousy, jealousy ! Quelle gifle, et faite à des enfants en plus ! Merci, M. Brian Myles, pour votre éditorial, « À quoi joue la CSDM ? », du 27 mars.