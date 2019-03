Les règles du jeu…

Pour la deuxième fois, le gouvernement Legault modifie les règles dans un but de modernité. Dans le domaine de l’immigration, il jette au panier toutes les anciennes demandes reçues. Résultat : des dizaines de milliers de personnes lésées avec tous les efforts et dépenses encourues pour venir chez nous. Puis il remet cela une fois de plus : du revers de la main, il supprime sans avis les permis de taxi pour offrir à de puissantes multinationales un marché libre de transport privé. Alors que dire de ces doubles victimes sinon qu’ils ont suivi la loi existante, et que dire d’un gouvernement qui la modifie selon son bon plaisir sans égard aux drames humains qu’ils suscitent ? Déjà bien installé dans sa tour d’ivoire, c’est comme s’il avait d’autres chats à fouetter !