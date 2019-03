Une absurdité

On s’étonnait hier sur les ondes de ce que le projet de loi annoncé sur la laïcité et les signes religieux ne s’applique pas aux établissements privés d’enseignement. On y voyait un manque de cohérence.

Dans la mesure où bon nombre d’écoles privées sont confessionnelles : catholiques, juives, musulmanes et autres, cela est pourtant parfaitement légitime et pertinent. Le préambule de la Loi sur le ministère de l’Éducation de 1964 et la Charte québécoise des droits et libertés (art. 41) reconnaissent spécifiquement le droit des parents ou des groupes d’ouvrir et de maintenir de telles écoles. Ces dispositions visent précisément à répondre aux convictions religieuses des parents et à ces derniers de respecter leur droit d’éduquer leurs enfants conformément à ces mêmes convictions.

On le fait d’ailleurs en conformité au droit international. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels édicte en effet que « [les] États partis au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics […], et de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants, conformément à leurs propres convictions ».

Au surplus, dans un récent jugement sur les orientations du cours ECR à l’école Loyola, la Cour suprême a estimé qu’un établissement catholique pouvait le faire dans une perspective catholique malgré les orientations laïques de ce cours.

Ce qui serait incohérent serait donc d’interdire à un enseignant juif de porter une kippa, à une enseignante musulmane de se couvrir d’un voile, ou d’une religieuse catholique de porter son costume dans des écoles de leur confession respective.

A contrario, dans la mesure où une école privée n’aurait aucune orientation ni aucun statut confessionnel et serait donc laïque, les dispositions de la loi sur la laïcité pourraient sans doute s’y appliquer.

Faire ces distinctions n’est pas pour autant affirmer la pertinence de la loi projetée. Cela reste à débattre.