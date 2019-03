L’expropriation de Mirabel, 50 ans plus tard

27 mars 1969. Ce jour-là, les habitants de ce vaste territoire qui deviendra Mirabel en 1972 apprenaient par la radio qu’ils étaient expropriés par le gouvernement fédéral pour la construction de l’aéroport international de Montréal.

Un demi-siècle plus tard, de quoi se souvient-on au juste ?

J’ai demandé à ma fille âgée de 40 ans ce que cet événement évoquait pour elle. « Ce qui me frappe dans cette affaire-là, dit-elle, c’est la démesure. Tout était démesuré, y compris les injustices envers la population. »

Empruntons cette voie. La démesure de ces 97 000 acres de terrain que le fédéral s’est appropriés. La démesure du nombre de personnes touchées, ces 12 000 agriculteurs, commerçants et résidents dont la vie venait de basculer. La démesure des injustices commises, des souffrances vécues. L’ampleur du mouvement de résistance et de solidarité, orchestré par le Comité des expropriés, soutenu par les centrales syndicales et par un grand nombre d’artistes du Québec, en lien avec d’autres regroupements d’expropriés (Forillon, Kouchibouguac, Pickering). La démesure des tensions entre le fédéral et le provincial, et les conséquences sur toute la population. L’immense victoire que cette rétrocession de 80 000 acres de terres gagnée en 1985. L’ampleur de la fierté des expropriés, cette dignité que procure le fait de s’être tenus debout, solidaires dans l’adversité. L’immense fierté ressentie à leur tour par les descendants des expropriés à l’égard de leurs ancêtres. La démesure des défis de revitalisation de cette vaste municipalité. La démesure de l’échec du projet aéroportuaire prévu à l’origine. La démesure des défis de reconversion de la zone aéroportuaire de 6000 acres, toujours propriété fédérale, désormais recentrée autour du développement aéronautique et de l’aviation privée.

27 mars 2019. Quel est le sentiment dominant chez ceux et celles qui soulignent ce 50e anniversaire ? Peut-être est-ce surtout cette fierté d’avoir affronté la démesure des épreuves et des défis, dans cette Mirabel devenue au fil des ans à la fois un territoire agricole bien vivant et une des banlieues les plus attractives de la couronne nord de Montréal. Les descendants des expropriés garderont ce sentiment en mémoire.