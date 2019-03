Vision responsable du transport périurbain

Bien que je sois un heureux usager du transport en commun depuis plus de vingt ans, il m’apparaît indispensable que la région de Québec soit dotée à terme d’un troisième lien pour franchir le Saint-Laurent. Un total de 16 ponts ou tunnels permet de franchir les cours d’eau entourant l’île de Montréal (91 voies compte tenu du nouveau pont Samuel-de-Champlain), comparativement à 2 ponts entre Lévis et Québec (9 voies). Pour une juste perspective, mentionnons que la région métropolitaine de Montréal compte plus de 4 millions d’habitants contre 800 000 pour celle de Québec, et que Montréal est située sur une île, contrairement à Québec.

Ce qu’il faut toutefois retenir de cette comparaison, c’est qu’il y a uniquement deux ponts pour franchir le fleuve à Québec. On peut facilement imaginer qu’une fermeture prolongée d’un pont en raison de force majeure ou pour entreprendre des réparations majeures (risque qui augmentera avec le vieillissement des infrastructures) aurait un impact socio-économique plus important à Québec qu’à Montréal, toutes proportions gardées. D’autant plus que la région de Montréal compte également sur deux lignes de métro (Longueuil et Laval), six lignes de trains de banlieue et, à terme, le REM pour desservir ses banlieusards, contre un traversier entre Lévis et Québec. Dans une perspective socio-économique (deux volets du développement durable), saluons donc la décision responsable du gouvernement caquiste d’entreprendre dès maintenant les démarches pour doter la région de Québec d’un troisième lien. En effet, continuer à compter uniquement sur deux liens deviendrait de plus en plus risqué avec le vieillissement des infrastructures existantes et dans un contexte d’accroissement de la population et des activités économiques régionales.

Cependant, le développement durable consiste également et primordialement à préserver l’environnement, ce qui passe notamment par l’intensification et la bonification de l’offre de transport collectif. Souhaitons que les deux ordres de gouvernement supérieurs appuient financièrement les administrations municipales dans la réalisation de projets structurants en la matière. Je trouve néanmoins déplorable que le maire de ma ville n’ait pas eu l’audace d’accepter la main tendue du maire de la Ville de Québec en partageant une vision commune de développement d’un système de transport collectif moderne interconnectant les deux rives.