CHSLD: 900 lits pour dormir en paix?

L’annonce de l’ajout de 900 lits en CHSLD m’inquiète plus qu’elle me rassure. Sans assurance qu’il y aura du personnel qualifié, bien rémunéré, valorisé, reconnu et soutenu pour veiller au bien-être et à la santé des personnes qui occupent ces lits, je me demande si on peut réellement dormir sur nos deux oreilles. Certains politiciens pourront dormir en paix, mais ce ne sera pas le cas des personnes hébergées, ni de leurs proches.