Le crucifix: un symbole puissant

Autrefois, lorsque je regardais un crucifix, j’y voyais surtout la souffrance. Mais depuis que j’ai lu cet extrait d’un des sermons de saint Antoine de Padoue, qui montrait un crucifix : « Si tu regardes bien, tu pourras te rendre compte à quel point sont grandes ta dignité humaine et ta valeur… Nulle part l’homme ne peut se rendre compte de ce qu’il vaut, qu’en regardant dans le miroir de la croix », tout a changé. J’y vois maintenant un amour gratuit et immense et je me suis empressée de poser un crucifix, dans ma chambre, devant mon lit. Le crucifix est un rappel constant du plus grand amour que l’on puisse donner et recevoir, comme l’a dit Jésus : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » Quel bel exemple pour nos élus qui devraient toujours s’en inspirer avant de parler, de poser certaines actions ou de voter des lois. Gardons le crucifix à l’hôtel de ville de Montréal et à l’Assemblée nationale. Ne nous privons pas d’un symbole aussi puissant, héritage des valeurs qui ont fondé ce pays.