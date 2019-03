Réforme scolaire

M. Camil Bouchard, j’ai lu vos deux articles avec un grand d’intérêt. Mais, plutôt que de tout révolutionner, il me semble que l’on pourrait commencer par trois choses beaucoup plus simples et faciles à mettre en oeuvre.

Pour augmenter le nombre d’élèves en difficulté dans les écoles privées, ne pourrions-nous pas simplement leur donner la subvention que les écoles publiques reçoivent pour cette catégorie d’élèves en plus de la subvention de base pour chaque élève ? Il resterait les frais d’admission, mais la moitié de la solution serait trouvée.

Quant à l’accessibilité des projets particuliers dans les écoles publiques, il y a deux obstacles : les frais d’admission et la sélection selon le résultat scolaire (avoir 80 % de moyenne). Il est vrai que ces élèves, ayant moins d’heures de cours dans les matières obligatoires, doivent travailler fort et vite pour y réussir. Mais au lieu d’exiger un préalable de 80 %, ne pourrait-on pas simplement faire signer aux plus faibles une sorte d’engagement à augmenter leurs propres résultats scolaires ? [...]

Enfin, pour remédier au peu de participation des citoyens aux élections scolaires, ne pourrait-on pas les faire coïncider avec les élections municipales ?