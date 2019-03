L’article de Jean-François Nadeau, le 15 mars, souligne un aspect important au sujet de la Grande Roue dans le Vieux-Montréal. J’en souligne un autre, très important : cette grande roue, la tyrolienne et les kiosques de vente de camelote défigurent cette partie du Vieux-Montréal. De plus, cela nuit à une circulation fluide, tout en cachant ce qui borde la rue de la Commune. Je me demande comment les gestionnaires du bien public peuvent permettre de telles laideurs.