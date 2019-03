Dans les chaussures de Laverdière

Je suis souverainiste. Mais je n’ai jamais voté pour la brigade orange de Manon Massé, GND et cie. En matière d’indépendance, leur parti n’affiche-t-il pas une énorme carence vitaminique ?

Questionnée sur son intérêt pour la souveraineté, la réponse anémique de la nouvelle candidate à l’investiture du NPD, mais toujours membre de Québec solidaire, ne m’a donc pas surprise. Le « pas tant que ça » de Nima Machouf ne reflète-t-il pas la pensée de plusieurs membres de QS ? Sur la ligne de départ en vue des prochaines élections fédérales, Mme Machouf porte des espadrilles plutôt inconfortables…

Parlant de souliers, si jamais elle était élue, la recrue de l’autre brigade orange en aura de bien grands à chausser… ceux d’Hélène Laverdière ! C’est que l’ancienne diplomate a accompli un excellent boulot dans Laurier–Sainte-Marie, fort à l’écoute et maîtrisant avec aisance ses dossiers.

À l’automne dernier, j’avais écrit une lettre ouverte à ma députée au sujet du coquelicot blanc. Portera-t-elle ce symbole qui nous rappelle les victimes civiles des guerres ? En tout cas, elle avait pris la peine de me répondre en m’expliquant en détail ses démarches visant entre autres à dénoncer les extravagances du gouvernement Trudeau en matière de dépenses militaires. Coup de chapeau !

Lors d’une rencontre au Centre d’éducation et d’action des femmes, je luis avais rappelé mon indignation quant au choix de Sophie Grégoire d’ajouter « Trudeau » à son nom. Ne s’agissait-il point d’une trahison envers les Québécoises qui ne sont plus esclaves de cette forme d’infériorisation depuis 1981 ? Avec un sourire des plus chaleureux, Mme Laverdière m’avait avoué qu’elle-même n’avait pas voulu porter le nom de son époux…