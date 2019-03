Le syndrome de Gertrude

On a souvent dit de certains politiciens qu’ils avaient eu le tort de se couper de la population en s’enfermant dans leur tour d’ivoire. Il semble que la députée ex-péquiste Catherine Fournier en ait inventé une nouvelle version sur un espace à peine moins exigu, soit de s’imaginer que les préoccupations de son environnement militant immédiat constituaient un microcosme de la population en général qui, elle, a bien d’autres chats à fouetter.

Comme la candidate libérale Gertrude Bourdon, qui croyait « marquer l’histoire » par sa seule apparition, madame Fournier semble penser que sa propre personne peut être au centre de l’« électrochoc » dont elle estime que les souverainistes ont besoin pour se relancer. Qu’on parlera d’elle pendant des semaines, voire des mois, comme de celle grâce à qui tout a miraculeusement redémarré. Qu’elle réussira là où tant d’autres bien plus influents qu’elle se sont cassé les dents. Que sa suggestion de mai 2016 de forcer les Québécois à se brancher par référendum entre l’indépendance et un très illusoire fédéralisme renouvelé ne nuit pas à sa crédibilité en matière de rapprochement des trop nombreuses factions indépendantistes.

Or, loin de susciter ce désir d’unité au sein des forces indépendantistes qu’elle dit vouloir insuffler, son geste d’éclat a déjà pour effet d’intensifier la rivalité entre le PQ et QS. Le réflexe immédiat de QS de vouloir ravir au PQ le statut de deuxième opposition montre bien à quel point ce parti est à des années-lumière de vouloir se joindre à quelque coalition que ce soit. Et ce départ fracassant ne fera qu’ajouter à l’image de panier de crabes que traîne la mouvance indépendantiste. Il est donc à craindre que la sortie de madame Fournier ne nuise pas qu’au PQ, mais au mouvement indépendantiste tout entier. Et à Catherine Fournier elle-même qui se sera brouillée avec ses plus proches alliés.