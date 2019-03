Bon courage, Catherine Fournier!

Combien de fois le Parti québécois (PQ) a-t-il souhaité s’améliorer, faire autrement, oser changer… ?

Combien de fois des souverainistes ont-ils désiré s’unir pour former un seul parti ?

Combien d’écrits et de discours a-t-on mis en avant pour procéder à ces changements ?

Catherine Fournier, ma députée de Marie-Victorin, décide de foncer en privilégiant la création d’un mouvement souverainiste. Son idée n’est certes pas nouvelle, mais à la suite des dernières élections, il faut avoir l’audace d’agir. C’est peut-être le bon moment !

Je lui souhaite bonne chance. Je crois que certains leaders et bons penseurs devraient s’unir maintenant pour réfléchir à cette possibilité de regrouper tous les souverainistes québécois en une seule équipe d’ici les prochaines élections.

Je ne tire pas sur le PQ, pour lequel j’ai milité près de 50 ans. Mais j’engage celles et ceux qui semblent plus tenir à leur parti (à QS aussi) qu’au fait de se regrouper pour l’indépendance du Québec. Ne dit-on pas que l’union fait la force ? Ouvrons les bras, au lieu de se tourner le dos !

À Catherine Fournier et à celles et ceux qui travailleront à rassembler les souverainistes : bon courage et merci !