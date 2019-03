Inclure le public

J’étais ce soir [jeudi] au débat du Devoir « Art vivant, public absent ? » qui, même s’il était bien intentionné avec des panélistes forts intéressants, n’en a abordé que superficiellement le thème. Dommage, le sujet est certainement pertinent.

En art visuel, les vernissages accueillent nombre d’artistes, quelques parents et amis, mais très peu de public. À l’heure où l’on s’interroge sur l’attitude du public à trouver trop normale la culture gratuite, on devrait aussi se demander si on ne l’a pas trop endormi en lui laissant croire qu’une brillante élite veillait au grain pour répartir les budgets vers les individus et les projets les plus méritants, et ce, sans jamais lui demander son avis. Si on espère voir revenir le public dans la culture, il faudra lui faire confiance, l’inviter au débat, le laisser choisir et l’intégrer aux jurys qui octroient les budgets.