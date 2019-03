Pour sauver la planète: demandez à vos parents!

La position bêtement administrative de l’école Robert Gravel d’imposer des retenues aux jeunes qui manifestent les vendredis leur engagement envers l’avenir de la planète fait… vieille école ! Quand j’étais en 7e année B, je devais apporter un mot pour tout retard ou une absence. Soixante ans plus tard, je constate qu’il faut un billet pour cette absence de quelques heures, annoncée et très motivée !

On dit à ces jeunes qui manifestent pour leur avenir, pas celui de la direction de leur école : faites ça la fin de semaine, sinon… En somme, faites la révolution le samedi et le dimanche, ça va moins affecter votre éducation ! À ces jeunes, du haut de mes 72 ans, je dis : Résistez et descendez dans la rue. Ça urge ! On ne vous prendra pas au sérieux à moins que ça.