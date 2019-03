Mme Fournier: il est où mon vote?

Il y a cinq mois, j’ai participé comme les autres Québécois au processus électoral. Quel parti représente le mieux mes valeurs parmi l’ensemble des partis en liste, puis, dans ma circonscription, le candidat est-il crédible ? À la fin du processus, vous avez été élue sous la bannière péquiste. Au sein de ce parti, on le sait, les remises en question ne sont pas nouvelles et reflètent les propres ambiguïtés politiques de maints Québécois. On nage ici en eaux troubles à la recherche de la voie de passage. Il y a de la houle et il faut combattre le mal de mer. C’est ainsi que se distinguent les vrais marins des moussaillons. Vous avez décidé de quitter le navire, soit. De grâce, quittez-le honorablement et mettez votre siège en jeu. Il s’agit plus d’une question morale que légale. Mon vote appartenait au parti avec vous comme représentante, et non l’inverse.