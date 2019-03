As-tu deux minutes... à consacrer à la Terre?

Dans son nouvel opus, Stefie Shock nous fait le bonheur d’interpréter la très belle As-tu deux minutes de Pauline Julien et Michel Tremblay. Un baume de fraîcheur sur cet hiver qui n’en finit plus. As-tu deux secondes, as-tu deux minutes… Dans ce climat d’urgence climatique, c’est un peu la même question que la Terre souhaiterait sans doute poser au monde avant son dernier souffle. As-tu deux minutes à me consacrer ? Oui alors à la mobilisation mondiale pour pallier le manque de volonté politique de nos gouvernements. Oui à la demande de plusieurs milliers d’étudiants de partout au Québec qui réclament un avenir viable. Oui à l’appel du Pacte. Participons à la grève mondiale pour le climat, vendredi 15 mars à 13 h, au pied du mont Royal et dans plusieurs villes au Québec. As-tu deux minutes pour y penser ? Avec 8 milliards de population mondiale, à coups de deux minutes chacun, ça pourrait faire pas mal de temps à lui consacrer.