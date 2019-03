SNC-Lavalin et la justice supérieure

L’indignation ressentie à l’égard du « gouvernement des juges » est l’indice que le juridique ne doit pas avoir le dernier mot et avoir ultimement préséance sur le politique. Le juridique ne doit pas l’emporter sur le bien commun, dont la charge revient aux représentants politiques dûment élus.

La prédominance du politique sur le juridique est également admise par le fait de reconnaître au chef d’État, lors de circonstances spéciales, le pouvoir de faire montre de clémence à l’égard de qui a été reconnu coupable par les instances judiciaires. La subordination du juridique au politique permet de suspendre l’application stricte de la loi quand son application intégrale ferait plus de mal que de bien. Cette perspective visant le bien commun en circonstances particulières justifie que le législateur canadien, comme ceux d’autres pays, ait conçu l’accord de réparation, dont le recours épargnerait la perte de milliers d’emplois chez SNC-Lavalin.

Le refus systématique d’utiliser cette clause s’apparente à une vision légaliste et manichéenne insensible aux dommages humains. Le nouveau ministre de la Justice doit avoir la hauteur de vues et le courage de s’élever au-dessus de l’animosité et de la mesquinerie d’une frange importante du Canada anglais.