Faire les bons choix à l’élection d’octobre 2019

Les changements climatiques et le besoin de continuer de nous approvisionner en pétrole ; l’accueil et la formation des migrants et des réfugiés ; le maintien et le renforcement de notre système de santé ; le recrutement et la formation de gestionnaires et de politiciens honnêtes et compétents voués au bien commun ; la lutte contre la corruption et l’évasion fiscale ; la sauvegarde et la promotion du caractère bilingue de notre pays non seulement dans les institutions fédérales, mais également parmi les villes et provinces, ainsi que parmi les grandes entreprises, constituent, selon moi, les principaux enjeux de l’année politique et économique qui vient.

La grande question : les électeurs sauront-ils y voir clair et faire les bons choix ?