Comprendre à 64%

Sitôt le dernier rapport du Conseil supérieur de l’éducation déposé le 27 février dernier, sitôt il était envoyé à la déchiqueteuse par le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge. Il est vrai que le sujet de l’évaluation des apprentissages suscite depuis toujours les passions et les braquages, mais pourquoi rejeter du revers de la main une proposition qui est pourtant tout à fait en phase avec les programmes actuels ?

Car que propose en fait le CSE dans son rapport concernant l’évaluation et les bulletins ? De façon générale, le Conseil recommande de revenir à ce qui était pertinent et logique de faire lorsque la Réforme (ou Renouveau pédagogique) a été mise en place au début des années 2000, c’est-à-dire une évaluation critériée, fondée sur des indices précis et détaillés, plutôt qu’une évaluation chiffrée. Parce qu’en effet, dans une logique de développement de compétences, que veulent dire des pourcentages ? Que disent 62 % ou 87 % à un élève — et à ses parents, ceux pour qui sont d’abord produits les bulletins — quant à sa maîtrise en lecture, en écriture, en communication orale ? Est-ce que cela le renseigne sur ses forces et ses faiblesses ? Que nous apprennent ces chiffres sur ce qu’il comprend et ne comprend pas ? Peut-on être compétent à 62 % ou à 87 % ?

Ceux qui poussent des cris d’orfraie en enjoignant de façon méprisante aux membres du CSE de « retourner dans leur tanière », prétendant qu’il s’agit d’une « lubie », devraient s’interroger sur la véritable portée des notes et des moyennes sur l’apprentissage des élèves et sur leur motivation à se rendre en classe. Comme le mentionne le CSE dans son rapport, les notes « contribuent à véhiculer une vision techniciste et comptable de l’évaluation » et les moyennes ne servent qu’à comparer les élèves entre eux, sans informer qui que ce soit sur ce qu’il y a à améliorer, à conserver, à retravailler ou à ne pas répéter. Qui plus est, cette course aux notes — et aux évaluations — fait en sorte que l’enseignement se fait trop souvent en fonction de l’examen à venir plutôt qu’en fonction des apprentissages à effectuer. En somme, les élèves travaillent pour avoir de bonnes notes aux évaluations, avec toute l’anxiété que cela implique, plutôt que pour apprendre. On perd ici de vue le but premier de l’école et les finalités de l’évaluation.

« La scolarité devrait être vue comme un marathon à terminer et non comme un sprint à remporter », mentionne le CSE dans son rapport. M. Roberge, comme ceux qui tirent à boulets rouges sur les membres du CSE, devrait savoir le reconnaître.