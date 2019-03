Plus que de simples gardiennes

J’enseigne la sociologie au cégep. Chaque année, j’enseigne aux étudiantes et aux étudiants (oui, il y a des gars aussi dans ce domaine) en techniques d’éducation à l’enfance.

Le débat sur les maternelles 4 ans me choque depuis longtemps. Si je crois qu’elles peuvent être favorables à certains, à mon avis la solution mur à mur serait une catastrophe. Votre idée toute récente d’engager des éducatrices pour pourvoir des postes que vous ne parviendriez pas à pourvoir autrement est déjà dérangeante en soi (l’équivalent de déshabiller Jean pour habiller Paul). Mais pour couronner le tout, vous insistez sur la formation et, ainsi, si on engage des éducatrices, ce serait à la condition qu’elles suivent une formation universitaire en même temps.

Je tiens à vous dire, M. Legault, que la formation qui est donnée au cégep dans les techniques d’éducation à l’enfance est très sérieuse. Ces filles et ces gars seront des professionnels de la petite enfance. À quatre ans, on apprend beaucoup par le jeu, par les activités structurées, par l’interaction avec les autres. Ce pour quoi sont formés les étudiantes et les étudiants. Dans tout le programme, on travaille à faire en sorte que ces personnes professionnelles puissent agir de la meilleure façon possible avec des enfants d’âge préscolaire. Pour que les enfants s’épanouissent et apprennent, non seulement des connaissances, mais des habiletés sociales. La gestion de groupe, en préscolaire, c’est loin d’être seulement de la discipline pour que tous les amis écoutent ce que dit le prof en avant.

À vous entendre, on dirait que vous associez ces techniciennes et ces techniciens aux petites gardiennes d’enfants qui ont fait leur cours de gardienne avertie. Que changer une couche et chanter des chansons, voilà toute l’étendue de leurs connaissances. Je le répète : ce sont des professionnels qui sont formés dans les cégeps. Spécifiquement pour les besoins préscolaires de nos enfants. Ces gars et ces filles ont bien plus de connaissances sur les tout-petits en sortant du cégep qu’en ont les gens qui sortent du bac en éducation. Parce que la petite enfance est leur spécialité.

Je vous invite à venir rencontrer des étudiantes et des étudiants en techniques d’éducation à l’enfance. À venir discuter avec les profs également. Vous verrez à quel point la formation est sérieuse et bien plus adaptée aux besoins des tout-petits que celle offerte au bac. Vous comprendrez peut-être aussi que plutôt que de mettre en concurrence deux institutions, vous pourriez prendre la mesure de toute la richesse de leur complémentarité.